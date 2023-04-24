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Ekonomi
AA 24.04.2023 10:43

Güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi nisanda hizmet sektöründe yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Güven endeksleri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 arttı. Endeks, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 116,8 iken nisanda 118,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 azaldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,9 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,5 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi martta 117,7 iken bu ay 116,2'ye düştü.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,7, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 gerilerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,2 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,5 iken bu ay 88,4'e indi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 0,1 azaldı.

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