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Ekonomi
AA 24.04.2023 10:17

DASK 21,1 milyar lira hasar ödemesi yaptı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, depremlerin ardından bugüne kadar 21 milyar 111 milyon lia hasar ödemesi gerçekleştirdi.

DASK 21,1 milyar lira hasar ödemesi yaptı
[Fotograf: AA]

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Toplamda hasar dosyaları içinde 36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

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