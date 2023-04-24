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Dünya
TRT Haber 24.04.2023 11:08

Küresel askeri harcamalarda yeni rekor kırıldı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, askeri harcamalar küresel düzeyde rekor kırdı. Savaştan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin harcamaları, Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye de 2022 yılında, 10 milyar 600 milyon dolar ile dünyanın en çok savunma harcaması yapan 23'üncü ülkesi oldu.

Küresel askeri harcamalarda yeni rekor kırıldı

Küresel askeri harcamalar, 2022'de yüzde 3,7 arttı, 2 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporuna göre, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Rusya-Ukrayna savaşı artışın sebebi olarak değerlendiriliyor.

Savaşın en çok etkilediği Avrupa ülkelerindeki askeri harcamalar 30 yılın en hızlı yıllık artışını gördü.

Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin harcamaları 345 milyar doları buldu.

Bu, Avrupa'da Soğuk Savaş döneminin ardından kaydedilen en yüksek yıllık artış.

İlk üçte  ABD, Çin ve Rusya var

2022'de en çok harcama yapan üç ülke ABD, Çin ve Rusya. Dünyadaki askeri harcamaların yüzde 56'sı bu ülkelerin.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın askeri harcamaları da 2022'de yüzde 640 artarak 44 milyar dolara yükseldi.

Yüzde 640, bir ülkenin askeri harcamalarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu.

Rapora göre, Türkiye 10 milyar 600 milyon dolarla dünyanın en çok savunma harcaması yapan 23'üncü ülkesi.

Türkiye'nin küresel savunma harcamalarındaki payı da binde 5.
 

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