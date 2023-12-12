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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
12.12.2023 11:38
, 12.12.2023 11:39
SON GÜNCELLEME
12.12.2023 11:39
Akkuyu'da ilk reaktör işletmeye alınıyor
Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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