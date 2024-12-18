Akkuyu NGS'de Türk mühendislerin sayısı 350'yi geçti

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendislerin, Türkiye'nin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

Eğitimlerin devam ettiği söz konusu programı başarıyla tamamlayarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısının 350'yi aştığını kaydeden Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetiştirdiği Türk nükleer enerji uzmanları ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.