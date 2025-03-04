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Ekonomi
AA 04.03.2025 13:09

Akkuyu NGS'de kritik bir aşama daha tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesinin reaktör binasında önemli operasyon gerçekleştirildi.

Akkuyu NGS'de kritik bir aşama daha tamamlandı

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, reaktör binasının iç koruma kabının 2. katmanının montajı tamamlandı.

İç koruma kabının kurulum modülleri, tasarım parametrelerine uygunluğu sağlamak için fabrikada yüksek hassasiyetli ekipmanlar kullanılarak üretildi. Akkuyu NGS'ye teslim edildikten sonra, reaktör binasının yakınında bulunan birleştirme montaj sahasında, yapının sabitlenmesine ve gerekli parametrelerin sağlanmasına olanak tanıyan özel bir platformda 12 metre yüksekliğinde bir halka halinde monte edildi.

Montaj tamamlandıktan sonra 235,94 ton ağırlığında ve 44 metre çapındaki katman, paletli bir vinç kullanılarak reaktör binasına taşındı.

Çelik kaplama ve gerilmiş betondan oluşan iç koruma, reaktör binası için güç ve muhafaza sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların tüm tesislerde kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Butckikh, santralin 1. güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer ünitelerde inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. 4. güç ünitesinde uzmanlarımız iç koruma kabının 2. katmanının montajını başarıyla tamamladı. Koruma kabının montajı konusunda önemli bir deneyime sahip olduğumuz için yapının kaldırılması, taşınması ve yerleştirilmesi yalnızca birkaç saat sürdü. Bunun öncesinde, bölümleri tek bir güvenilir yapı halinde birleştirmek için özenli bir çalışma yapıldı. Şimdi inşaatçılar 1. ve 2. katları birbirine güvenli bir şekilde bağlamak için dikiş kaynağı işlemi yapmaya hazırlanıyorlar. Aynı zamanda reaktör binasının iç duvarlarına beton döküyoruz."

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