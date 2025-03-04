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Ekonomi
AA 04.03.2025 11:24

Kripto varlık transferlerinde kimlik doğrulama devrede

Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, kripto işlemlerinde şeffaflığı amaçlayan kimlik doğrulama düzenlemelerini hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferler için uygulamaya başladı.

Kripto varlık transferlerinde kimlik doğrulama devrede
[Fotograf: AA]

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler, iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylece, dünyada "travel rule" olarak da bilinen finansal işlemlerde şeffaflığı amaçlayan uygulamalara Türkiye'deki kripto para borsaları da dahil edildi.

Düzenlemeyle, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 15 bin lira üzerinde yaptığı transfer işlemlerinde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgilerden bazılarını sunması zorunlu kılındı.

Kullanıcıların gerekli bilgileri sunmaması halinde, borsalara işlemi iade etme veya reddetme, süreklilik halinde ilişki sonlandırma ve şüpheli işlem bildirimi hakkı tanındı.

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