OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru

Kacır, sosyal medya hesabından, her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrim içi erişime sundukları uygulamanın ilk 5 ayına ilişkin rakamları paylaştı.

OSB'lerde yatırım süreçlerini şeffaf, erişilebilir ve dijital hale getirdiklerini belirten Kacır, "Tahsis edilebilir tüm yatırım alanlarını çevrim içi erişime açtığımız uygulamamız, sanayicilerimizden yoğun ilgi görüyor. 5 ayda 158 OSB'de toplam 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1918 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı. 29 OSB'de 24 milyon metrekare alan için 622 sanayicimiz ön tahsis talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Kacır, böylelikle yeni fabrikalara yönelik tahsis sürecini başlattıklarını aktararak, "Bu ay 103 OSB'de 1001 yatırım yeri, toplam 15,9 milyon metrekare alan tahsise sunuldu. 27 OSB'de 7,5 milyon metrekare alan ön tahsis başvurularına açıldı. Anadolu şehirlerimizi üretim üssü yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaflık odaklı OSB uygulamasına ilgi büyük

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kacır, İstanbul'da sanayicilerle buluştuğu bir programda, geçen yılın son çeyreğinde devreye alınan yeni OSB düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

OSB'lerin etkin şekilde sanayicilerin erişimine açılmasını önemli bulduklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmazsak, buraların bizim istediğimiz, hedeflediğimiz maksadın dışında hizmet etmeye başladığını gözlemledik ve bu anlayışla yeni bir adım attık. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerinde henüz yatırımcılarla buluşturulmamış yatırım yerlerini çevrim içi ortamda tahsise açıyoruz. Aynı zamanda yeni kurulmakta olan OSB'lerde ön tahsis uygulamasını da yine çevrim içi olarak yatırımcılara sunuyoruz. Şeffaflık odaklı bir OSB uygulamasına adım atıldığı günden bu yana sanayicilerden muazzam bir ilgi gördük. Bu uygulamayı önümüzdeki aylarda da hız kesmeksizin sürdüreceğiz. Bir yandan mevcut OSB'lerdeki yatırım yerlerini en erişilebilir şekilde sanayicilerimizle buluşturacağız, bir yandan da hızla yeni OSB'leri ve endüstri bölgelerini Türkiye'nin demir yollarıyla limanlara bağlanmış şekilde planlamaya ve hayata geçirmeye gayret edeceğiz."​​​​​​​