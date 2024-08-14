Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.08.2024 14:33

Akkuyu NGS'de 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Akkuyu NGS'de 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, inşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapının, paletli vinç yardımıyla yerine taşındığı belirtildi.

Katmanın, koruma kabının silindirik ve kubbe kısımları arasında geçiş parçası olma özelliği taşıdığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunlar, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

ETİKETLER
Nükleer Santral Mersin
Sıradaki Haber
Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
ASELSAN'dan 32 milyon euroluk anlaşma
15:36
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
15:07
Katil İsrail askerleri Gazze'nin Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdü
14:59
İzmir'de terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltı
14:57
Hakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
14:58
Teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri imha edildi
Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği hava araçları göreve başladı
Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği hava araçları göreve başladı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ