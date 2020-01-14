Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasındaki denetimler ve izleme sistemleriyle ürün kalitesinin yükseldiğini belirterek, "Ülkemizde satışa sunulan ürünlerin yüzde 99,65'i toplam akaryakıt kalitesi açısından teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır" dedi.

Analizler 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı

Yılmaz, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) kapsamında geçen yıl Hakkari'den Edirne'ye tüm akaryakıt istasyonlarından "tesadüfi örneklem" yöntemiyle benzin ve motorin numuneleri aldıklarını anlattı.

AKİS numunelerinin tamamında ulusal marker seviyesinin geçerli çıktığı bilgisini veren Yılmaz, bu sonucun yıllardır devam eden kaçak akaryakıtla mücadele konusunda yakalanan başarının göstergesi olduğunu vurguladı.

Yılmaz, analizlerin 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkat çekerek, "Geçen yıl yaz ve kış dönemi için 593'ü motorin, 523'ü benzin olmak üzere 1116 analiz gerçekleştirildi" dedi.

"Türkiye'deki akaryakıt kalitesi AB üyesi 4 ülkeden daha iyi"

Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki akaryakıt kalitesinin Avrupa Birliği'nde (AB) tüketici sayısı ve pazar yapısı gibi özelliklere göre emsal kabul edilen diğer 4 ülkeden daha iyi olduğunu şu ifadelerle aktardı:

"AB ülkeleri için yayımlanan son AKİS raporuna göre, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'deki akaryakıt kalitesi sırasıyla yüzde 96,1, yüzde 98,7, yüzde 98 ve yüzde 98,9 olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz bu ülkelerdeki emsallerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyor."

Kaynak: AA