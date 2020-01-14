Sağlık
Tıbbi sülükte ihracat kotası bu yıl 2 bin kilogram14 Ocak 2020 Salı 10:10 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 10:30
Doğadan toplanacak canlı tıbbi sülükte bu yıl ihracat kotası 2 bin kilogram olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığının, Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, doğadan toplanan tıbbi sülüğün bu yıl için ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre canlı olmak üzere 2 bin kilogram olarak tespit edildi.
Tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne kota için başvuracak. Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, belirtilen kriterlere göre yapılarak "www.tarimorman.gov.tr/BSGM" adresinde ilan edilecek.
Kaynak: AA
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