Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Yılmaz, piyasanın serbestliğine halel getirecek hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiği açıklandı.

Yılmaz "Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı, ancak daha yolun başındayız" dedi. Tüketicileri fiyatlar konusunda uyardı.

Yılmaz, ilan edilenlere bakarak istasyonlardaki fiyatlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Vatandaşlar seçimi yapılan indirime göre yapsın, kalite zaten her yerde aynı" dedi.