Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akaryakıtta tavan fiyat kararı
[Fotoğraf: AA ]
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık" dedi.
EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" diye konuştu.
Etiketler: Akaryakıt EPDK Son Dakika
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