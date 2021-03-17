Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye gelecek araştırmacılara 720 bin lira destek
[Fotoğraf: AA ]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısına katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek. TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz."
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak
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