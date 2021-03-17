Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü aldı
Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.
Ticaret Bakanlığı'nın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği yürürlüğe girdi.
Kararla, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen 63 şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi sayısı 70'e çıktı.
Bu şirketler, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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