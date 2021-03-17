Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'ya en fazla meyve ihraç eden ülke 'Türkiye' oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye geçen yıl, Ukrayna'daki meyve ithalatının yüzde 28,8'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. 2020'de ülkeye toplam 269 bin ton meyve gönderildi.
Tarım Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye Ukrayna'ya geçen sene 269 bin ton meyve sattı.
Türkiye, Ukrayna'daki meyve ithalatının yüzde 28,8'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı.
Ukrayna'ya meyve satan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yüzde 12,9 ile Ekvador, yüzde 6,2 ile Yunanistan ve yüzde 5,8 ile Kosta Rika takip etti.
Etiketler: İhracat Ukrayna Yunanistan İthalat
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