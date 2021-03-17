Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan 2 şirket, belirlenen süreyle faaliyetten men edildi.

Buna göre, Global Grup Survey Danışmanlık Limited Şirketi ile ST Gözetim ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. AŞ şirketleri birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.