İhracat sezonu 3 Eylül 2020'de başlayan turunçgilde, 28 Şubat 2021'e kadar yapılan dış satımla ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağlandı.

Eylül-şubat döneminde, turunçgil ihracatı, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 813 milyon dolar oldu.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ihracat sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

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Yeni sezon turunçgil ihracatının bu döneminde önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Kaçmaz, "Yeni sezonun başlangıcından şubat sonuna kadar 1 milyon 552 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 813 milyon dolarlık net döviz girdisi sağlanmıştır. Bu dönemde en çok ihracatımız Rusya'ya olurken bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya takip etmiştir" diye konuştu.

Kaçmaz, dış satımda ürün bazında en çok mandalinanın tercih edildiğini, bunu limon, portakal ve greyfurtun izlediğini dile getirdi.