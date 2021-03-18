Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 2 ayında toplam otomotiv üretimi 231 bin 578 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte 136 bin 882 adet olan otomobil üretiminde en fazla katkıyı 47 bin 35 adetle Toyota verdi.

Bursa’da faaliyet gösteren OYAK Renault 39 bin 137 adet ve TOFAŞ 23 bin 87 adet otomobil üretimi gerçekleştirdi.

Dış satımla 1,7 milyar dolar katkı sağlandı

Türkiye üretiminin yüzde 71,91’ine karşılık gelen 98 bin 433 adet otomobil, 83 ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık katkı sağlandı.

Otomobil ihracatında ilk sırada 36 bin 109 adetle Toyota bulunuyor.

Bursa’dan 40 binden fazla otomobil satıldı

Dış satımda 2’nci sırada 29 bin 200 ile OYAK Renault bulunuyor. OYAK’ı, 20 bin 883 ile Hyundai Assan, 10 bin 927 ile TOFAŞ, 1047 ile Ford Otosan, 267 ile Honda Türkiye takip ediyor.

Ocak-şubat döneminde 40 bin 127 otomobil satışıyla katkı sağlayan Bursa’dan OYAK Renault ve TOFAŞ’ın ihracatı, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 40,76’sını oluşturdu.

Günde 68 otomobil ihraç edildi

İlk 2 ayda Bursa’da her gün banttan indirilen 106 otomobilden 68’i yurt dışına gönderildi.

Türkiye’nin günlük otomobil ihracatı ise 166 adedin üzerinde oldu.