Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akaryakıtta tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: Arşiv]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.
EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.
Etiketler: Resmi Gazete Akaryakıt
Son Haberler
- 10:04
- 10:03
- 10:02
- 09:45
- 09:58
Sıradaki Haber
ABD'nin ham petrol stokları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz