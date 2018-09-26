  • 26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.139
    EURO 7.234
  • BIST 99512.49
    ALTIN 236.655
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Akaryakıt şirketlerine rekabet soruşturması

Akaryakıt şirketlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, bazı akaryakıt şirketleri hakkında, Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Akaryakıt şirketlerine rekabet soruşturması

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin bayilerine yönelik uygulamaları ile rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; söz konusu şirketlerin rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER