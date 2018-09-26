Akaryakıt şirketlerine rekabet soruşturması

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin bayilerine yönelik uygulamaları ile rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; söz konusu şirketlerin rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: TRT Haber