Kanserojen ürünlerin sıkı denetimi sürüyor

Ticaret Bakanlığı, tekstilden ayakkabıya, mobilyadan çocuk bakım gereçlerine ithal ürünler sıkı kontrolden geçiriyor.

45 bin ürün denetimden geçemedi

Ürünlerdeki, kimyasal boyalar, ağır metaller, kurşun, uçucu organik gibi pek çok alerjen madde denetleniyor. 2018 yılının ilk 8 ayında 3,5 milyon ürün denetlendi. 45 bin üründe güvensizlik tespit edildi.

İmitasyon takılar bakanlığın radarına takıldı

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, en yüksek güvensizlik taşıyan ürünlerin imitasyon ithal takı ürünlerinde yakaladıklarını, ürünlerin nikel yönünden sakıncalı çıktığını söyledi.

En tehlikeli ürünler Çin'den

Ticaret Bakanlığı Ticaret Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç, bazı ithal ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde tehlikeli kimyasala rastladıklarını belirtti.

Tehlikeli ürünlerin ithal edildiği noktalar arasında İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri de var.

En çok güvensiz ürünün geldiği ülkeler arasında ise Çin ve Hindistan bulunuyor.

Tehlikeli ürünler hemen piyasadan toplatılıyor. Sonrasında ya geldiği ülkeye iade ediliyor ya da imha ediliyor.

Kaynak: TRT Haber