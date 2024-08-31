Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.