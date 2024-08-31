Parçalı Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.08.2024 10:59

Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak

Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları salı günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti.

Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

ETİKETLER
TÜİK Enflasyon
Sıradaki Haber
Türkiye ikinci çeyrekteki hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında birinci
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
Küresel piyasalarda gözler veri gündemine çevrildi
11:23
ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi
11:21
Japonya'da 2024'ün ilk yarısında evde yalnız yaşayan toplam 37 bin kişi öldü
11:09
"Enflasyon düzeltmesi"ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
11:03
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 300 küçükbaş hayvanı gasbetti
11:25
Ömer Çelik: Nefret söylemiyle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek
Karabet Geçidi'ne çadır kuran besicilere her gece yıldızlar eşlik ediyor
Karabet Geçidi'ne çadır kuran besicilere her gece yıldızlar eşlik ediyor
FOTO FOKUS
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ