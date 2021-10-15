15 Şubat 2022 tarihinde ağır hizmet araçlarında halihazırda Avrupa Birliği ve Türkiye'de eş zamanlı uygulanan "Euro 6D" emisyon normundan "Euro 6E" emisyon normuna geçilecek.

Bu tarih itibarıyla üretilecek daha düşük emisyon değerlerine sahip ağır hizmet araçlarının yolcu ve yük taşımacılığında kademeli olarak kullanıma girmesiyle taşımacılık kaynaklı emisyonların azaltılması hedefleniyor.

İlgili dönüşümün orta ve uzun vadede Türkiye'nin hava kalitesine olumlu etkileri olacağı öngörülüyor.

Uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde, Türkiye otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması, böylelikle kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması yoluyla daha çevreci araçların kullanımı sağlanıyor.