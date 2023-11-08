Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
İHA 08.11.2023 10:56

Adnan Menderes Barajı, yıllık 546 milyon TL’lik taşkın zararını önlüyor

Yükseklik yönünden kendi sınıfı içerisinde Avrupa’da birinci dünyada beşinci sırada yer alan Çine Adnan Menderes Barajı, 356 milyon metreküp depolama kapasitesiyle yıllık 546 milyon liralık taşkın zararını önlüyor.

Adnan Menderes Barajı, yıllık 546 milyon TL’lik taşkın zararını önlüyor

Aydın’ın önemli barajlarından olan, sulama, elektrik üretimi ve taşkın koruma hedefiyle yapılan ve 136,50 metrelik temel yüksekliği ile Avrupa’da birinci, dünyada beşinci sırada yer alan Çine Adnan Menderes Barajı, 356 milyon metreküp depolama kapasitesi ile bölge çiftçisinin en büyük sulama kaynaklarından birisi olarak göze çarpıyor.

22 bin 358 hektar alanın sulanmasını sağlayan ve 9 bin 100 hektarlık tarım arazisini taşkından koruyan baraj, yıllık 546 milyon TL’lik taşkın zararını önlüyor.

Ayrıca Adnan Menderes Barajı, yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretiyor ve 216 bin dekar arazinin sulanmasını sağlıyor.

ETİKETLER
Aydın Barajlar
Sıradaki Haber
Ekimde en fazla getiri külçe altından
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Batman'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
12:01
KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
12:00
Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı
11:56
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi
11:59
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Adayları milletimizle beraber belirleyeceğiz
11:52
Fransa'da protestolara çifte standart
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
FOTO FOKUS
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ