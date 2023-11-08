Adnan Menderes Barajı, yıllık 546 milyon TL’lik taşkın zararını önlüyor

Aydın’ın önemli barajlarından olan, sulama, elektrik üretimi ve taşkın koruma hedefiyle yapılan ve 136,50 metrelik temel yüksekliği ile Avrupa’da birinci, dünyada beşinci sırada yer alan Çine Adnan Menderes Barajı, 356 milyon metreküp depolama kapasitesi ile bölge çiftçisinin en büyük sulama kaynaklarından birisi olarak göze çarpıyor.

22 bin 358 hektar alanın sulanmasını sağlayan ve 9 bin 100 hektarlık tarım arazisini taşkından koruyan baraj, yıllık 546 milyon TL’lik taşkın zararını önlüyor.

Ayrıca Adnan Menderes Barajı, yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretiyor ve 216 bin dekar arazinin sulanmasını sağlıyor.