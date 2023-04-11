Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içinde tüketiminin devam ettiği belirtildi.

Nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladığı ifade edildi.

Gıda ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılandığının altı çizilen açıklamada,

"2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir" denildi.

Türkiye'de son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretiliyor.

Geçen yıl kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşti.