Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.04.2023 17:49

Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana ve Hatay'da ilk soğan hasadının başladığını, soğan miktarının, halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyede olduğunu duyurdu.

Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içinde tüketiminin devam ettiği belirtildi.

Nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladığı ifade edildi.

Gıda ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılandığının altı çizilen açıklamada,
"2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir" denildi.

Türkiye'de son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretiliyor.

Geçen yıl kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
Adana Hatay Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kırgızistan, ilk çeyrekte yüzde 4,6 büyüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:24
Kurtulmuş: Aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz
18:07
Bahçeli'den '14 Mayıs' çağrısı: Avrupa'da yaşayan Türklerin seçimlere yüksek katılımını temenni ederim
17:44
Yasak ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi
17:37
Burundi IMF'den 261 milyon dolar borç aldı
17:26
Tunceli'de taşkın nedeniyle minibüsteki 11 kişi mahsur kaldı
18:00
Bakanlar, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na Togg ile geldi
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ