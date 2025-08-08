Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.08.2025 14:22

Abdülhamid Han, Türkali-33 kuyusunda yeni göreve başlayacak

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Karadeniz'de Türkali-33 kuyusunda göreve başlayacak.

Abdülhamid Han, Türkali-33 kuyusunda yeni göreve başlayacak

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Ağustos 2022'de göreve başlamasından bu yana Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 sondaj yaptı.

İlk görevini Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusunda yapan Abdülhamid Han, daha sonra Ağustos 2024'te Karadeniz'de Göktepe-3 Kuyusu'nda başladığı çalışmalarını 19 Mayıs 2025'te tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayısta müjdesini verdiği 75 milyar metreküplük gaz keşfi, Türkiye'nin ileri teknoloji sondaj gemilerinden Abdülhamid Han tarafından söz konusu kuyuda yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte yapıldı.

Keşfin yapıldığı Göktepe-3 kuyusu, Sakarya Gaz Sahası'nın 69 kilometre batısında, karaya ise 165 kilometre uzaklıkta yer alan Göktepe Sahası'nda bulunuyor.

Hizmete girdiğinden bu yana Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 sondaj faaliyetinde bulunan Abdülhamid Han, yakın zamanda Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-33 kuyusunda yeni görevine başlayacak.

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde kararlı enerji politikası, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Afrika'da stratejik etkisini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Somali, Pakistan, Azerbaycan, Macaristan, Irak ve Libya gibi yakın coğrafyalarda karada ve denizde petrol ile gaz aramalarına yönelik işbirlikleri planlanıyor.

Halihazırda, 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer gaz üretim platformu bulunan Türkiye, enerji filosuna eklediği 2 yeni derin deniz sondaj gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ile sondaj faaliyetlerini ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

