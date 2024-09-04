ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 7,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda bir önceki aya oranla yüzde 7,9 yükselerek 78,8 milyar dolara çıktı.

Temmuzda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ABD'nin dış ticaret açığı, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda 73 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 0,5 artışla 266,6 milyar dolara çıktı. İthalatı da yüzde 2,1 artarak 345,4 milyar dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Çin'e karşı verilen dış ticaret açığı arttı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde artış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 27,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin Kanada'ya karşı verdiği açık da 3 milyar dolar artışla 7,6 milyar dolara çıktı. Vietnam'a karşı verilen açık ise 1,4 milyar dolar azalışla 9,5 milyar dolara indi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (18,4 milyar dolar), Meksika (13,6 milyar dolar), Tayvan (8,3 milyar dolar), Almanya (7,7 milyar dolar), İrlanda (6,6 milyar dolar), Güney Kore (5,7 milyar dolar), Japonya (5,4 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Hindistan (3,3 milyar dolar), İsviçre (3,2 milyar dolar), Singapur (1,6 milyar dolar), Malezya (1,5 milyar dolar), Fransa (1,2 milyar dolar), İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Hollanda (4,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,2 milyar dolar), Hong Kong (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Belçika (1 milyar dolar), Brezilya (800 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (800 milyon dolar) oldu.