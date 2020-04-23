COVID-19 salgını, Amerikan ulaşım ve turizm sektörü üzerinde de yıkıcı bir etkiye sahip.

ABD Seyahat Derneği ve merkezi Londra'da bulunan araştırma kuruluşu Oxford Economics'in yeni raporu da bunu doğruluyor.

Maddi hasarın boyutlarına bakalım.

331 milyon nüfuslu ABD’de yüz milyonlarca Amerikalı, salgın nedeniyle seyahat edemiyor. Sınırlar kapalı.

Rapora göre, ABD'nin bu yılki doğrudan seyahat harcamalarında 519 milyar dolarlık düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Bunun ekonomik çıktıda 1,2 trilyon dolarlık zarara dönüşmesi öngörülüyor. Yani, El Kaide terör örgütünün 11 Eylül 2001’deki saldırılarından 9 kat daha kötü bir finansal etki söz konusu.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Ulaşım sektörü gelirinin, önümüzdeki 2 ay içinde yüzde 81 düşmesi ve tüm yıl boyunca yüzde 45 azalması bekleniyor. Nisan ayı sonuna kadar sektörde 8 milyon iş kaybı öngören rapora göre, istihdam da ciddi sıkıntıda.

Raporda ayrıca ABD ulaşım sektöründe en yüksek finansal kayıpların yaşanacağı tahminine odaklanılıyor.

Buna göre gıda hizmetleri, doğrudan harcamalarda 128 milyar dolar ile en fazla düşüşe sahip olacak. Konaklama için öngörülen kayıp 112 milyar dolar. Hava taşımacılığı sektörü için ise doğrudan harcamalarda 97 milyar dolarlık kayıpla sonuçlanma mümkün olabilir. Kısıtlamalar gevşetildikçe, harcama düşüşlerinin yıl boyu kademeli olarak toparlanması da rapora yansımış durumda. Ancak buna rağmen, zararların 2020 süresince devam etmesi bekleniyor.

Peki, koronavirüsün uluslararası seyahate etkisi kalıcı olur mu?

Her ne kadar COVID-19 salgınını durdurmak için alınan önlemlerden etkilenen sektörler, bu süreç bitince hızlı bir iyileşme umuyor olsa da her şeyin bu olağanüstü krizden önceki haline geri döneceğinin garantisi yok. İşten çıkarmalar devam eder mi, insanlar seyahat etmeyi güvenli bulur mu, güvenli bulsa da buna ayıracak parası olur mu gibi sorular akıllarda.

Amerikan danışmanlık şirketi McKinsey & Company, ABD'li tüketiciler arasında yakın zamanda bir araştırma yaptı. Buna göre, koronavirüs pandemisinin uluslararası seyahat üzerinde kalıcı bir etkisi olabilir. 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen ankete bin 63 ABD'li yetişkinin katıldığını belirtelim. Bunların yüzde 37'si, daha fazla seyahat etmeyi bekleyen yüzde 18'e kıyasla, kriz geçtikten sonra uluslararası seyahatlerini azaltmayı öngördüklerini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Katılımcıların yüzde 27’si ise yurt içi seyahatlerini azaltmayı düşünüyor.

Sinema, konser gibi kitlesel etkinliklerden bir süre daha uzak durmaktan yana olanların oranı yüzde 29.

Yüzde 23, alışveriş merkezlerine gidebileceğini söylerken, AVM’lere mesafeli olanlar yüzde 29 oranıyla öne çıkıyor.

Yani işler normale döndükten sonra da temkinli olmaya devam edeceklerin oranı, bu araştırmaya göre yüksek denilebilecek bir sayıda.