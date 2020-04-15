İtalya ve İspanya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisinin en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden.

14 Nisan itibarıyla 200 bine yaklaşan vaka sayıları ile her iki ülke, salgının yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'ni izliyor. Ancak tabii bu ülkeler, ABD’ye kıyasla (331 milyon) çok daha küçük nüfuslara sahip. İtalya’da yaklaşık 60, İspanya’da ise neredeyse 46 milyon kişi yaşıyor.

Dünya çapında 120 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve neredeyse tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeler zor günler geçiriyor.

ABD’de can kaybı 26 bini aşmışken, İtalya’da bu sayı 21 bini geçti. İspanya’da ise 18 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı Salgının etkisi yeterince can yakmamış gibi, ekonomiler de pandemiden büyük yara alıyor.

Özellikle COVID-19 vakalarının en çok olduğu ülkelerde ekonomi de kötü etkileniyor.

Aslında İtalya ve İspanya, salgından önce de yüksek kamu borcu ve işsizlik oranlarıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında büyük bir mücadelenin içindeydi.

2019 yılını yüzde 0,3 büyüme oranıyla kapatan İtalya'da hükümet, 2020 için yüzde 0,6'lık büyüme öngörüyordu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de salgının bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, İtalya'nın büyüme tahminini yüzde 0,5'ten eksi 0,5'e düşürmüştü. OECD 2 Mart'taki raporunda, ülkenin 2020 için büyüme tahminini 0,4 puan azaltarak sıfıra çekerken, 2021 için yüzde 0,5'te sabit tutmuştu. Ülkede koronavirüs acil durumunun baş göstermesinden kısa bir süre sonra basına konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco da virüsün gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) yüzde 0,2’nin üzerinde etki edebileceğine dikkat çekmişti.

Bu iki ülke, son haftalarda duran ve yakın zamanda hareketlenmesi de beklenmeyen seyahat ve turizme büyük ölçüde güvenen iki ülke. Tam da bu nedenle ekonomileri alarm veriyor. Zira ülkeler, salgının yayılmasını önlemek için seyahatleri yasaklamış durumda. Önceden milyonlarca ziyaretçi ağırlayan turistik yerler bomboş.

İtalya’nın her yıl milyonlarca turist ağırlayan ve Dünya Turizm Örgütüne göre en çok ziyaret edilen 5'inci ülke olduğunu da vurgulayalım.

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyinin (WTTC) son verilerine bakacak olursak...

Buna göre, turizm ve seyahatin geçen yıl İspanya ve İtalya ekonomilerine katkısı sırasıyla yüzde 14,3 ve 13. Buna oteller, seyahat acenteleri, havayolu şirketleri, restoranlar gibi işletmelerin doğrudan katkılarının yanı sıra turistlerin kıyılarına getirdiği milyarlarca dolar ya da euro dalgalanmalarının etkileri de dahil.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Örneğin ABD’de turizm ve seyahatin toplam etkisi, GSYİH'nin yüzde 8,6'sı gibi bir oran.

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyine göre, daha düşük oranda da olsa, turizm ve seyahat ABD'de 6 milyondan fazla işi doğrudan destekliyor ve istihdama toplam katkısı 16,8 milyon iş.

COVID-19 salgınının çıkış noktası ülke olan Çin’de de geçen yıl turizm ve seyahatin gayrisafi yurt içi hasılaya katkısı yüzde 11,3’tü. Almanya’ya bakıldığında bu oranın yüzde 9,1, İngiltere’de yüzde 9, Fransa’da yüzde 8,5 olduğu görülüyor.