Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 332'ye, vaka sayısı 5 bin 14'e ulaştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün, COVID-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.