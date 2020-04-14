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Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 332'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 332'ye, vaka sayısı 5 bin 14'e ulaştı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün, COVID-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
Etiketler: meksika koronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:44
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