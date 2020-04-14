Devlet televizyonu ZBC'ye konuşan Mnangagwa, 21 günlük COVID-19 karantinasının uzayacağına ilişkin sahte belgeyi hazırlayan kişi veya kişilerin ibret olması için 20 yıl hapse mahkum edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şimdiye kadar 17 COVID-19 vakası ve 3 ölümün görüldüğü ülkede, geçen ay yapılan yasal düzenlemelerle, salgına ilişkin yalan haber ve içerik üretenlere verilecek cezalar da ağırlaştırılmıştı.

Geçen hafta, karantina uygulamasının uzatıldığına ilişkin Mnangagwa imzalı bir belge, sosyal medyada çokça paylaşılmış ancak hükümet belgenin asılsız olduğunu açıklamıştı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, sadece acil ihtiyaçlar için dışarı çıkılmasına müsaade ediliyor.