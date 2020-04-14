Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 460 bin 146 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Çin'de iyileşen sayısı 77 bini geçti

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, koronavirüse yakalanan 77 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla 68 bin 200 ile Almanya, 67 bin 504 ile İspanya, 48 bin 129 ile İran, 37 bin 315 ile ABD, 35 bin 435 ile İtalya ve 27 bin 718 ile Fransa oldu.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 946 bin 781'e ulaşırken, virüs nedeniyle 121 bin 710 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 364 bin 925 aktif enfekte vaka bulunuyor.