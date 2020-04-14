Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli başkanlığında düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, ülke çapında tecrit uygulamasının 27 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Nepal'de 24 Mart'ta ülke çapında tecrit uygulaması başlatılmıştı. Buna göre toplu taşıma kaldırılmış ve insanların evde kalmaları istenmişti.

COVID-19 vaka sayısının 16'ya yükseldiği ülkede salgın sebebiyle kayıp yaşanmadı.