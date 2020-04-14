Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas'taki bir hapishanede 5 kişide COVID-19 tespit edildi
Fas'ın kuzeyinde yer alan El-Kasr el-Kebir kentindeki cezaevinde, 4 görevli ile 1 mahkumda yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki El-Kasr el-Kebir Hapishanesi'ndeki mahkumlara ve çalışanlara yapılan COVID-19 testinden 5'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarına göre 1 kadın mahkum ile 1'i erkek 3'ü kadın 4 hapishane görevlisine, COVID-19 teşhisi konulduğu aktarıldı.
Fas Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının bin 838'e yükseldiğini, 126 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Etiketler: Fas hapishane koronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:22
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