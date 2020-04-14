Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki El-Kasr el-Kebir Hapishanesi'ndeki mahkumlara ve çalışanlara yapılan COVID-19 testinden 5'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarına göre 1 kadın mahkum ile 1'i erkek 3'ü kadın 4 hapishane görevlisine, COVID-19 teşhisi konulduğu aktarıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının bin 838'e yükseldiğini, 126 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.