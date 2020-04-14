Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un, COVID-19 salgını nedeniyle borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini önerdiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, Kırgızistan'ın COVID-19 salgınıyla mücadele çabalarını desteklediği ve uzman bir doktor heyeti göndereceği kaydedildi.

Kırgızistan'ın mevcut 3 milyar 874 milyon dolarlık dış borcunun 1 milyar 794 milyon dolarlık bölümünü Çin İhracat-İthalat Bankası'na (Eximbank) olan borcu oluşturuyor.