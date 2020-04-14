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Kırgızistan, Çin'den borç geri ödemelerinde yardım talep etti
[Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov | Fotoğraf: AA]
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'den, borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini istedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un, COVID-19 salgını nedeniyle borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini önerdiği belirtildi.
Açıklamada, Çin'in, Kırgızistan'ın COVID-19 salgınıyla mücadele çabalarını desteklediği ve uzman bir doktor heyeti göndereceği kaydedildi.
Kırgızistan'ın mevcut 3 milyar 874 milyon dolarlık dış borcunun 1 milyar 794 milyon dolarlık bölümünü Çin İhracat-İthalat Bankası'na (Eximbank) olan borcu oluşturuyor.
Etiketler: Kırgızistan çin çin eximbankSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:54
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