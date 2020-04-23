Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine 31 kuruş daha indirim yapıldı.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 4 lira 97 kuruşa, İstanbul'da 4 lira 83 kuruşa düştü. İzmir'de ise benzin fiyatı 5 liraya indi.

Motorine ise 41 kuruş indirim geldi.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 4 lira 86 kuruş, İstanbul'da 4 lira 78 kuruş oldu. İzmir'de motorinin litresi 4 lira 89 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.