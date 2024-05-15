Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.05.2024 16:10

ABD'de nisan enflasyonu belli oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi.

ABD'de nisan enflasyonu belli oldu
[Fotograf: AA]

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde TÜFE'nin mart ayında da olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,4 artması bekleniyordu.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı. ABD'de yıllık enflasyon martta ise yüzde 3,5 olmuştu.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4, benzin fiyatı yüzde 2,8 yükseldi. TÜFE'deki aylık artışa barınma ve benzin fiyatlarındaki yükselişin katkısı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşti.

Enerji endeksi nisanda aylık yüzde 1,1 artarken, gıda endeksi değişmedi. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 0,9 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

ETİKETLER
ABD Ekonomisi Enflasyon
Sıradaki Haber
Fitch Ratings'ten Türkiye için "yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığı" vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
İtalya'nın Milano kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı
17:28
Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi
17:26
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası
17:34
Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden "Sıfır Atık" projesine ödül
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ