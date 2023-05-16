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Ekonomi
AA 16.05.2023 06:09

ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara yükseldi.

ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17 trilyon doları aştı
[Fotograf: Reuters]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,21 trilyon dolar arttı.

Konut kredisi büyümesinde yavaşlama

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrek itibarıyla 12,04 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 121 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 864 milyar arttı.

Konut kredisi büyümesinde yavaşlama kaydedilirken, yeniden finansman dahil konut kredisi kullanımı bu yılın ilk çeyreğinde 324 milyar dolar ile 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,56 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 986 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 9 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 10 milyar dolar arttı.

Kredi kartı borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yatay seyretti.

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