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Ekonomi
AA 16.05.2023 06:01

AB, Microsoft'un Activision'ı satın almasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasına onay verdi.

AB, Microsoft'un Activision'ı satın almasını onayladı
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına yönelik rekabet incelemesini tamamladı.

AB kuralları çerçevesinde Komisyonun, Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasını onayladığına işaret edilen açıklamada, onayın Microsoft tarafından sunulan taahhütlere tam olarak uyulmasına bağlı olduğu bilgisi verildi.

Microsoft'un AB'nin rekabet endişelerini gidermek için, PC ve konsol oyunlarının bulut akış hizmetleri yoluyla dağıtımına yönelik 10 yıl süreli kapsamlı lisanslama taahhütleri sunduğu belirtilen açıklamada, böylece Avrupa'daki tüketicilerin bütün Activision Blizzard oyunlarını istedikleri herhangi bir bulut hizmeti aracılığıyla kullanabilecekleri ifade edildi.

Açıklamaya göre, söz konusu taahhütler Komisyon tarafından belirlenen rekabet endişelerini tam olarak giderdi.

Microsoft, geçen yılın başında Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

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