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Ekonomi
AA 26.10.2023 16:22

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü
[Fotograf: Reuters]

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 artarken, 2021'in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme kaydedildi.

Beklentilerin üzerinde büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 4,3 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,1 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu.

Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat da arttı.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,9 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,4 yükseldi. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,5 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

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