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Ekonomi
AA 26.10.2023 15:17

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini sabit tuttu
[Fotograf: AA]

Enflasyonun hala "çok uzun süre çok yüksek" kalmasının beklendiği ve Euro Bölgesi içinde fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiği kaydedilen ECB açıklamasında, "Aynı zamanda, güçlü baz etkileri de dahil olmak üzere, eylülde enflasyon belirgin bir şekilde düştü ve enflasyonun temelini oluşturan çoğu ölçüt gevşemeye devam etti. Bankanın geçmişte yaptığı faiz artışları, finansman koşullarına güçlü şekilde yansımaya devam ediyor. Bu durum talebi giderek azaltmakta ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatıldı.

Bankanın uygun kısıtlama seviyesi ve süresini belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefine önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Gelecekteki kararlar, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede belirlenmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ECB'nin Varlık Alım Programı'ndaki (APP) portföy büyüklüğünün anapara ödemelerinin yeniden yapılmadığı için küçülmeye devam ettiği, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) ise anapara ödemelerinin en azından 2024 sonuna kadar devam edeceği ancak para politikasının amaçlarını sekteye uğratmamasına dikkat edileceği bildirildi.

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