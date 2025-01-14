Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.01.2025 22:43

ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi.

ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 87 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aralık ayında 129 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 33 azaldı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 80 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, geçen yıl aralıkta yüzde 6 artışla 454 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 3 azalışla 541 milyar dolara indi.

Üç aylık bütçe açığında yüzde 39'luk artış

Ülkede 2025 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artarak 711 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 510 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 1,8 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 2 azalışla 1,1 trilyon dolara geriledi.

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti. Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

ETİKETLER
ABD Ekonomisi ABD
Sıradaki Haber
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
21:36
ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek
21:19
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
21:17
Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız
21:15
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
21:16
Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: 35 yaralı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ