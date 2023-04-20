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Ekonomi
AA 20.04.2023 11:49

AB, Ukrayna'dan tahıl ithalatını sürdürmeye çalışıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan üyelerinin kaygılarını gidermek için çiftçilere ilave destek verilmesini ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren plan hazırladı.

AB, Ukrayna'dan tahıl ithalatını sürdürmeye çalışıyor
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Ukrayna'dan tarımsal ürün ithalatına karşı olan ve buna karşı tedbirler uygulamaya koyan Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya temsilcileri ile görüşmelerinin ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu ülkelere, üreticilerin durumundaki kötüleşme konusundaki endişelerini gidermek için AB'nin hazırladığı kapsamlı tekliflerin sunulduğuna işaret edildi.

Hazırlanan paketin, Ukrayna tahılından etkilenen AB çiftçilerine yeni bir tarımsal mali destek, temel ürünlere yönelik istisnai koruma önlemleri ve Ukrayna tahıl ihracatının geçişini kolaylaştıracak önlemler içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, Komisyonun önerdiği paketin üye ülkelerin uygulamaya koyduğu tek taraflı önlemleri kaldırması halinde yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

Açıklamada, iç pazarın işleyişini riske atan tek taraflı çözümler yerine ortak bir AB yaklaşımı izlemenin önemine işaret edilerek, hızlı bir çözüm için siyasi istişarelere devam edileceği vurgulandı.

Paket kapsamında, Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'daki çiftçilere 100 milyon euro ek destek verilecek.

Tahılının transit geçişine izin verilmesi halinde bu ülkeler bir süre için bazı Ukrayna ürünlerinin kendi piyasalarına girişini önleyebilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasıyla önemli miktarda Ukrayna tahıl ve gıda ürünü Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Bu durumdan özellikle bölge ülkelerindeki yerel üreticiler şikayetçi oluyordu.

Bölge ülkelerindeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu. Özellikle Polonya'da çiftçiler bu konuda sıklıkla protestolar düzenliyordu.

Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı aldı.

Polonya, söz konusu ürünlerin topraklarından transit geçişine de izin verilmeyeceğini açıklamış, yapılan görüşmeler sonrası buna izin verme kararı almıştı.

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