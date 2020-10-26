Türkiye'de Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının ardından Avrupa Birliği (AB) nezdinde 24 Eylül'de tescillenen Aydın kestanesinin hasadına başlandı.

Genellikle dağlık ve yüksek kesimlerdeki ağaçlarda yetişen kestanede, hava şartları nedeniyle bu yıl geçen yıla göre 10 gün gecikmeli hasat yapılıyor.

Efeler ilçesinin kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde üreticilerin dağlık alandaki ağaçlarından topladıkları kestaneler, kazılan çukurlarda 2 ay bekletilerek kabuğunun çürümesi sağlanıyor. Çürümeye başlayan kestanelerin kabukları daha sonra makine ile ayıklanıyor.

Kabuklarından ayrılan kestaneler, kalitesine göre, kilosu 25 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satılıyor. Üreticiler, hasat geç ve zor şartlarda başlasa da fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

1300 nüfuslu Eğrikavak Mahallesi'nin neredeyse tamamı, geçimini kestane üretiminden sağlıyor. Mahallede yılda 300 bin ton kestane üretiliyor.

"Onlar çırpıyor, biz topluyoruz"

Kestane toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Naciye Okşin, "Erkekler çırpıyor, biz de ağaçtan düşen kestaneleri topluyoruz. Toplamanın kolaylığının yanında zorluğu da bulunuyor. Kestanenin kabuğu çok dikenli, eldivensiz toplanmıyor. Geçen yıllarda ara vermiştim ancak bu yıl yine toplamaya başladım. Her gün kestane toplamak için saat 08.30'da evden çıkıyoruz, 17.30 gibi ise dönüyoruz" dedi.

"Dikenler sırtımıza batıyor"

Toplanan kestaneleri çuvallarla kazdıkları çukurlara kadar taşıdıklarını belirten Ekrem Kaya ise, "Kestane üretimi zahmetli bir iş. Toplaması da taşıması kadar ayrı bir dert. Çuvalları sırtımızda taşırken kestanenin kabuğundaki dikenler sırtımıza batıyor" diye konuştu.

"Üretim her yıl azalıyor"

Ağaçlardaki hastalıktan dolayı her yıl kestane üretiminin azaldığını söyleyen üretici Mustafa Kaya da "Yıllardır kestane üreticiliği yapıyorum. Yıllık 5-6 ton civarında kestane üretiyorum. Kestaneleri zamanında hasat edip, işlemek gerekiyor. Zamansız işlenirse telef olur. 10 yıl öncesinde 10 tonun üzerinde kestane çıkıyordu" şeklinde konuştu.