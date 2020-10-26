Başvurular 27 Ekim'de başlayacak 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Başvurular, kura takvimine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek.

Kura tarihi ise 20 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca ilan edilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

