Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tabip ve eczacı atamaları için başvurular yarın başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 4'üncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda ihtiyacı karşılamaya yönelik tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak.
Başvurular 27 Ekim'de başlayacak 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek.
Başvurular, kura takvimine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek.
Kura tarihi ise 20 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca ilan edilecek.
Atama işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Resmi GazeteSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 05:59
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