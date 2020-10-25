Çin aşısına yönelik çalışmalar Ankara'da Hacettepe Üniversitesi koordinasyonunda 16 Eylül'de başladı. Aşının denemeleri 25 ayrı merkezde sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, bu çalışmalardan olumlu sonuç alınırsa uygulamanın aralık ayında başlayacağını belirtti. Yıl bitmeden toplam 5 milyon doz aşı uygulanacak

Daha sonra 5’er milyon dozluk yeni uygulamalar başlayacak.

Alman aşısı da devreye girebilecek

Sadece Çin aşısı değil Almanya merkezli aşıda da önemli mesafe katedildi. Gönüllüler üzerindeki çalışmalar İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin koordinasyonunda devam ediyor.

Görüşmeler neticesinde gerekli prosedürler de olumlu sonuçlanırsa Alman aşısı da devreye girebilecek.

Yerli aşı nisan ayında hazır

Diğer yandan yerli aşı çalışmalarında da kritik bir aşamaya gelindi. Yerli koronavirüs aşısının nisan ayında hazır hale geleceği belirtiliyor.