Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte devam eden onlarca projelerinin olduğunu, Malatya'nın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgenin istihdamına, üretimine, turizmine katkıda bulunmak için projeleri bir an önce bitirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

"Önümüzdeki günlerde bitirmeyi planladığımız çok önemli projelerimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde bitirmeyi planladığımız çok önemli projelerimiz var. Onların açılışlarıyla tekrar Malatya'yla birlikte olacağız. Önemli projelerden bir tanesi olan dünya için de örnek projelerden bir tanesi Kömürhan Köprüsü ve Tohma Köprüsü'nü inşallah aralık ayında açmak için bütün ekibimizle burada olacağız" dedi.