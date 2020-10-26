Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,18 geriledi. Böylece BIST 100 endeksinde üst üste 6 hafta süren yükseliş serisi sona erdi. Geçen haftayı 7,9652'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini söyledi.