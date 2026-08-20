81 ilde kırtasiye denetimi: 367 işletmeye yaptırım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin ülke genelinde sıklaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 10-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde 81 ilde 3 bin 612 kırtasiye işletmesine gidildiği bilgisi verilen açıklamada, "İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimleri kapsamında 479 bin 847 ürün incelendi. Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla toplam 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı" ifadesi kullanıldı.

367 işletmeye idari yaptırım

Açıklamada, 5 günlük denetim sürecinde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, başta öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve haksız uygulamalara karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerimiz 81 ilimizde titizlikle ve aralıksız devam edecek."